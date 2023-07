Tutto pronto per la nuova carta "Dedicata a te", varata dal governo Meloni con la scorsa legge di Bilancio e ora finalmente disponibile. Si tratta di un aiuto una tantum da 382,50 euro per le famiglie più povere, ma solo se non usufruiscono già di sussidi pubblici (come il Reddito di cittadinanza o l'assegno di disoccupazione).

La ratio del sostegno è cercare di dare una mano alle famiglie meno abbienti per affrontare il caro-vita. La carta, infatti, può essere utilizzata per acquistare nei prossimi mesi beni di prima necessità (escluse le bevande alcoliche). Il primo acquisto va fatto entro il 15 settembre, altrimenti il beneficio decade. Vediamo però nel dettaglio quando arriveranno questi soldi e come scoprire se si è beneficiari o no del sostegno.