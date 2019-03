Borse europee positive, spread a 258

Ultimo aggiornamento: 11:37

, con Milano che mette a segno la stessa performance positiva degli altri mercati del Vecchio continente. Gli investitori sono ottimisti grazie anche alle buone notizie che giungono sul fronte commerciale, con Usa e Cina vicine all'accordo sui dazi.intanto si registra un lieve miglioramento nella fiducia degli investitori della Zona Euro.In lieve rialzo lo spread, che si posiziona a 258 punti base, con un timido incremento di 4 punti base, con il rendimento del Btp a 10 anni pari al 2,77%.invariata Francoforte, resta vicino alla parità anche Londra (+0,17%) mentre Parigi avanza dello 0,47%.di Piazza Affari, in primo piano Amplifon, che mostra un forte aumento del 3,13%. In evidenza Saipem, che mostra un forte incremento del 2,17%: Berenberg ha alzato il target price da 5,50 a 6 euro e confermato il rating buy. Ben impostata Ferrari, che mostra un incremento dell'1,66%.Le peggiori performance, invece, si registrano su Moncler, che ottiene -2,54%. Contrazione moderata per Terna, che soffre un calo dello 0,70%. Sottotono Snam che mostra una limatura dello 0,55%.