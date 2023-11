Bonus psicologo verso la conferma nel 2024, Schillaci: «Lo stiamo sbloccando, ma non è la risposta reale»

Il bonus psicologo verso la conferma anche per il 2024. Ad annunciarlo è stato il ministro della Salute Orazio Schillaci. «La salute mentale è uno degli aspetti più importanti, ai quali noi guardiamo con attenzione. Legato al Covid c'è stato un grande incremento nella richiesta di assistenza psicologica, soprattutto nelle fasce più giovani della popolazione, negli adolescenti, e credo che su questo bisogna intervenire. Adesso, dopo alcuni problemi burocratici, stiamo sbloccando il cosiddetto bonus psicologo, però voglio dire che questa misura non è certamente la risposta reale che bisogna dare a chi ha bisogno di un'assistenza in questo campo». Ha spiegato Schillaci, nel suo intervento a 'Il tempo della Salute' su Corriere.it.

Bonus psicologo, la posizione del ministro

«Dopo un paio di mesi dal mio ingresso al ministero - aggiunge - abbiamo istituito un tavolo di lavoro sulla salute mentale, con tutta una serie di sottogruppi di lavoro che stanno lavorando molto bene, a breve concluderanno i loro lavori.

La scuola

«Penso - prosegue il ministro - che anche questo è un argomento che andrebbe trattato dalla scuola, non solo dall'adolescenza. L'idea che ci siamo fatti è quella di avere un'ora e mezza, già dalle scuole elementari di cosiddetta educazione sanitaria, nel quale possiamo insegnare i corretti stili di vita, fare prevenzione nel campo psicologico e anche per quello che riguarda poi le malattie anche oncologiche. «La salute mentale - conclude Schillaci - è un argomento delicato, c'è molta richiesta, molta attenzione, ci sono nel Parlamento varie proposte per l'istituzione del cosiddetto psicologo di base. Alcune Regioni lo hanno già messo dentro la loro offerta sanitaria».