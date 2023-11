Il pressing degli analisti e la petizione promossa Fedez (con 300mila firme in tre giorni) potrebbero aver funzionato. La soluzione per sbloccare il bonus psicologo rafforzato fino a 1.500 euro e concederlo a più persone è infatti più vicina. È stato presentato un emendamento di Forza Italia al decreto Anticipi, in commissione Bilancio al Senato, che fa salire le risorse del 2023 da 5 a 15 milioni e nel 2024 da 8 a 40.

Un emendamento simile è arrivato dal Pd, a prima firma Filippo Sensi, come anticipato da Il Messaggero lo scorso 23 ottobre. La proposta di Forza Italia individua delle coperture: per il 2023, le maggiori entrate Iva su benzina e gasolio per autotrazione, dovuta all'aumento dei prezzi e in parte, per il 2024 la riduzione del Fondo per interventi strutturali.

Forza Italia e Pd sono fiduciosi: si può trovare una sintesi che tenga insieme maggioranza e opposizione. Ci spera anche l'Ordine degli psicologi, secondo cui si tratterebbe di un primo passo importante per il riconoscimento dell'importanza della salute mentale nel nostro Paese. Se l'emendamento fosse approvato e arrivasse l'ok definitivo del ministero dell'Economia, il ministero della Salute sarebbe pronto ad approvare l'apposito decreto attuativo legato ai fondi del 2023, fermo per motivi tecnici da giugno. Con l'ipotesi di prevedere due round di domande per il nuovo bonus nel 2024.

Fedez e il bonus psicologo, lanciata la petizione: «Servono maggiori fondi. Il benessere psicologico deve diventare una priorità». È boom di firme