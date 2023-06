Bonus psicologo, ultimi giorni per le fatture. Ma ora l'aiuto raddoppia: come si chiede e chi può ottenerlo

Per il bonus psicologo questi sono giorni decisivi. C'è infatti tempo fino al 20 giugno per i professionisti che hanno aderito all'iniziativa nel 2022 per inviare tutte le fatture all'Inps e ricevere il rimborso. Il 21 giugno, quindi, tutte le sedute non confermate, oppure confermate ma non ancora corredate delle fatture non verranno considerate ai fini dei bonus.

Se avanzeranno delle risorse, quindi, saranno riutilizzate a inizio luglio per concedere il contributo a chi ha fatto domanda, ma non è stato selezionato. Insomma, ci sarà lo scorrimento delle graduatorie. In tutto ciò il ministero della Salute è al lavoro sul decreto attuativo che sblocca le risorse, ancora ferme, per il 2023: per chi entrerà in quest'altra graduatoria il bonus potrà arrivare fino a 1500 euro e non più 600 come l'attuale. Vediamo quindi nel dettaglio cosa accadrà nei prossimi giorni e mesi.