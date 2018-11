Black Friday, i 5 prodotti più acquistati dagli italiani: sconti oltre il 60%

Mancano solo tre giorni al Black Friday, l'evento più atteso dell’anno da tutti gli amanti dello shopping online e non solo. Sono numerose le offerte già attive e quelle pronte a partire, che promettono di far impazzire tutti i clienti dei negozi virtuali. La corsa degli italiani per comparare prezzi e prodotti sui vari e-commerce è già iniziata, tanto che l’osservatorio del sito www.pagomeno.it, il personal shopper digitale di Schibsted Italy, registra nelle prime due settimane di novembre una crescita del 25% delle visite sulla piattaforma, rispetto allo stesso periodo di ottobre.

Un dato che non sorprende, se si considera suè possibile trovare tutti i Black Friday in uno, con le offerte di 1.200 negozi, con categorie che spaziano dall’informatica ai giochi e console, dalla casa fino alla più recente dedicata a sport e tempo libero. Analizzando l’andamento sulla piattaforma, già in questi giorni si può osservare come alcuni negozi si stiano portando avanti abbassando i prezzi, così da incentivare gli acquisti e aumentare le vendite. In particolare, la tendenza sembra essere quella di una diminuzione del prezzo al crescere della popolarità del prodotto. Una bella notizia per quanti durante il Black Friday desiderano acquistare i must-have di ultima generazione al prezzo più basso disponibile, risparmiando cifre considerevoli.sono attualmente la consolle, il videogame, gli smartphone, e gli auricolari. Non resta da capire quale sarà il momento migliore per portarsi a casa il prodotto tanto agognato, se aspettare il 23 novembre o approfittare dei giorni prima per evitare il tanto temuto “non più disponibile”. Pagomeno ha pensato anche a questo, basterà fissare un alert che avvisi quando il prezzo del prodotto desiderato diminuisce, così da poter tenere costantemente monitorato il suo andamento e decidere quando acquistare per usufruire del maggior risparmio.Secondo www.pagomeno.it con l’arrivo del Black Friday si possono fare infatti grandi risparmi. Ad oggi per esempio l’iPhone X 64GB si può acquistare con unrispetto al prezzo medio, Samsung Galaxy S9 Plus con il, i videogiochi presentati durante la Games Week "Marvel’s Spider Man" e "Call Of Duty: Black Ops 4" rispettivamente con ile il, mentre LG OLED TV C8 da 55’ con il

