Black Friday, tutti gli sconti e le offerte dall'hi-tech all'abbigliamento

​Manca poco al Black Friday e l'istinto allo shopping e al risparmio potrà avere libero sfogo. Acquirenti scaldate i motori perché tra meno di una settimana, subito dopo il Giorno del Ringraziamento negli Stati Uniti, molti negozi hanno già avviato le loro promozioni. Il Black Friday segna l’avvio dello shopping natalizio, che coinvolge e rapisce i consumatori di tutti i Paesi occidentali ormai dagli anni Ottanta. Elettronica, abbigliamento, prodotti per casa e cucina, giocattoli e molto altro: sono tantissime le offerte. Ecco tutto quello che c'è da sapere e come approfittare degli sconti.

Black Friday: i must have scontati da non lasciarsi scappare

LE ORIGINI risalgono a un centinaio di anni fa negli USA. Nel 1924, all’indomani del Ringraziamento, la catena di distribuzione Macy’s propose una vera e propria parata per inaugurare l’avvio dello shopping natalizio. Sul nome le teorie sono discordanti: secondo alcuni il “nero” indica l’inchiostro usato per segnare le entrate sul libro contabile, per altri altri "la giornata nera" allude all'intensificarsi del traffico cittadino in occasione degli sconti.

COME FUNZIONA Le offerte del Black Friday interessano ogni categoria di oggetti e per quelli tecnologici e digitali è nato il Black Weekend o il Black Monday, dedicato appositamente alla tecnologia e all’elettronica digitale.

ELETTRONICA E TECNOLOGIA Nello specifico il Black Friday cade il 23 novembre, ma dal 16 al 26 Amazon apre a Milano il suo primo showroom temporaneo che consente di toccare con mano numerosi prodotti disponibili su Amazon.it. Per chi mira ad acquistare prodotti tecnologici o elettrodomestici, oltre agli sconti di Unieuro (qui potete vedere tutte le offerte) c’è anche un concorso di ePrice, che andrà avanti fino al 22 novembre e consiste nella cosiddetta Black Hour, un'ora in cui ogni giorno vengono messi in palio 60 prodotti. Occorre registrarsi. Sul sito di Euronics gli sconti invece cominceranno dalla mezzanotte del 23 novembre, e così su quello di MediaWorld.

ARREDAMENTO E OGGETTI PER LA CASA Sono già cominciati gli sconti di Poltronesofà: fino al 25 novembre quattro modelli di divani (in alcuni casi divani-letto) sono in promozione al 70 per cento. Ikea propone offerte su una selezione di prodotti in un range temporale che va dal 23 al 25. E a scegliere i prodotti saranno proprio gli utenti. Ikea, infatti, sconterà quelli che riceveranno più voti sul suo sito fino a domenica. Qui si può votare.

E poi la catena di negozi Kasanova farà sconti sia online che nei suoi punti vendita fisici.

ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI Asos, Zalando e OVS aderiscono all'iniziativa nei punti di vendita online e anche nei negozi fisici. Anche H&M e siti con prodotti più costosi come Yoox potrebbero fare promozioni su capi più costosi come l'anno scorso.

COSMETICI E PROFUMERIA Sephora proporrà sconti sia il 23 novembre che il 26, cioè il Cyber Monday. Douglas ha già cominciato: fino al 26 novembre si può avere uno sconto del 30 per cento se si comprano almeno 99 euro di prodotti; del 25 per cento se si arriva a 69.

VIAGGI E VACANZE Ryanair farà una settimana di promozioni, come l’anno scorso e anche il sito per prenotare le vacanze eDreams lancerà offertesui biglietti aerei.

