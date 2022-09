Bioplastica dalle alghe, nelle suole la frontiera del green

Le nuove forme di ecosostenibilità passano per l'utilizzo dei materiali più curiosi. L'azienda marchigiana Dami che produce fondi per calzature "cambia pelle" inserendo sempre più materiali green nelle sue collezioni autunno-inverno 2023/2024: è il caso dei fondi realizzati con la bioplastica derivante da microalghe in eccesso, una componente che può trasformare il fenomeno delle proliferazioni algali (bloom), da problema in opportunità, un espanso flessibile ad alte prestazioni.

Altra versione eco-friendly del reale è restituita dal liquid wood , ovvero lignina pura o associata a fibre naturali in quantità variabili in base all’impiego, garantisce ottime performances ambientali rispetto ad altri polimeri.

Adatta alle traiettorie mobili di chi lo indossa è il PA2200 Polyamide 12, prototipo di tessuto stampato in 3D e realizzato da Dami. La texture ricorda la pelle dei serpenti, così come la flessibilità e la resistenza. La struttura presenta solidità, durezza, biocompatibilità, risulta personalizzabile in un’ampia varietà di forme e grandezze ed è completamente skin contact.