LA STORIA

Quella della loro famiglia è la storia della città, della nascita di una comunità intorno a quella terra bonificata, redenta dalle paludi malariche. Una storia di tanti anni fa, quando, dopo la guerra, le famiglie non si potevano permettere di comprare sempre scarpe nuove, e le calzature dovevano resistere per anni. E infine, la storia del boom, dell'apertura di negozi, nel centro di una città in piena ripresa economica. Un altro tassello di quella storia è scomparso ieri, con la morte, all'età di 88 anni, di Alfredo Marzolla, storico negoziante di calzature di Latina Alfredo giunge a Tor Tre Ponti con la famiglia, nel 1933, all'età d appena due mesi, dalla natia Rovigo. Il papà Primo e la mamma Bruna hanno altri figli: Vittorio, Secondo e Umberto, venuti via via al mondo. Fabbricano scarpe robuste, per i pionieri giunti in terra pontina . «Sotto avevano il legno - ricorda Umberto, il fratello minore di Alfredo - fermato con i chiodi, e davanti e dietro due piccoli ferri, per non farlo consumare». Erano le sgàlmare (termine del dialetto veneto): suola in legno, imborchiettata con i chiodi, con tomaia in cuoio di vacchetta, tipiche di un uso invernale da parte dei lavoratori della terra. Quando si consumava la suola, si sostituiva la parte di legno. Era una piccola produzione familiare: «Papà tagliava i componenti, e noi piccoli li montavamo». E poi si andava a venderle: la famiglia partiva per i campi, per i poderi, in bicicletta prima, in Lambretta poi. «Avevamo dietro una grande cesta, in cui mettevamo anche i cappelli di paglia da vendere». La mamma Bruna, invece, si dedicava soprattutto ai mercati. Arrivano gli anni '60, il boom economico: Alfredo si sposa e decide di aprire un negozio di scarpe in via Emanuele Filiberto, aperto fino al 2005 e ora di nuovo ripreso in affittoI funerali si svolgeranno oggi alle 15.30 presso la parrocchia di Santa Domitilla

Andrea Apruzzese

