Calzature, non solo semplici accessori

Accessorio capace di raccontare i cambiamenti, dettare le mode ed essere protagonista assoluta di un outfit, la scarpa si riscopre anche sostenibile e attenta, per rispondere ancora una volta alle necessità dell’oggi con uno sguardo proiettato verso il domani. Ma procediamo con ordine, sì, perché una scarpa, oltre a dover essere bella, deve calzare al meglio, rivelandosi comoda e confortevole da indossare.

Compiere la scelta giusta

Che si debba indossare nel quotidiano, durante un evento particolare, mentre pratichiamo attività fisica o far calzare ai più piccini, per esempio per andare a scuola, è fondamentale prediligere sempre la qualità. Sì, perché dalla scarpa dipende anche la nostra salute, la nostra energia e la capacità di affrontare al meglio la giornata. Chiaro, dunque, come dietro un paio di scarpe ci sia molto di più di una semplice scelta.

Per compiere la scelta più adatta e consapevole occorre necessariamente rivolgersi a chi le scarpe le conosce al meglio. Realtà come Scarpamondo sono, infatti, sinonimo di qualità e competenza, offrendo una vasta selezione di calzature, ma anche ciabatte, accessori e pelletteria, per rispondere al meglio a ogni esigenza per la moda, lo sport e il viaggio con ampia libertà di scegliere. Dai classici intramontabili alle ultime tendenze, da Scarpamondo è possibile trovare tutto ciò di cui si ha bisogno per completare il proprio stile con classe, originalità, qualità ed eleganza.

Scarpamondo allarga la propria rete

Presente con i propri negozi in tutta Italia, il marchio Scarpamondo è oggi pronto ad allargare la propria rete, con la prossima apertura del negozio di via Appia Nuova 181/183/185 a Roma. Il marchio seleziona con grande cura e attenzione per i propri clienti, prodotti dal comfort e la qualità ineguagliabile, capaci di seguire e fare tendenza e venire incontro a qualsivoglia necessità di donna, uomo e bambino. Presso i punti vendita Scarpamondo è, inoltre, possibile trovare un’ampia selezione dei migliori brand, nazionali e internazionali.

Persone, territorio e ambiente al centro

Da sempre Scarpamondo pone massima attenzione alla sua realtà, mettendo al centro persone territorio e ambiente, con investimenti importanti in tema di responsabilità e trasparenza, così da segnare il cambiamento e avere un impatto positivo sulla società. L’impegno di Scarpamondo per l’ambiente e la sostenibilità si concretizza nella qualità dei materiali, verificata e certificata, ma anche nei processi di produzione ecosostenibile, condotti servendosi di tecnologie e basso impatto ambientale.

Questa volontà trova piena realizzazione nell’attenzione posta al momento della selezione dei prodotti, che viene espressa in modo trasparente attraverso il marchio proprietario “EcoAmico”, che contrassegna i prodotti che rispettano accurati standard di sostenibilità e permette alla clientela di riconoscere all’istante la calzatura o l’accessorio eco-friendly, per compiere la propria scelta sostenibile in modo consapevole.

Una seconda possibilità

Presso i punti vendita Scarpamondo è possibile trovare anche calzature prodotte con materiali riciclati e innovativi per ridurre l’impatto sull’ambiente e dare nuova vita alla plastica riciclata, agli scarti alimentari e alle fibre biologiche, garantendo una seconda vita a materiali di scarto, senza rinunciare mai a comodità, bellezza, moda ed eco-sostenibilità.

Per maggiori informazioni sull’impegno sostenibile di Scarpamondo, rintracciare il negozio più vicino a sé tra i 47 presenti sul territorio nazionale, accedere allo shop online con migliaia di modelli e prodotti e consegna gratuita e restare aggiornati sugli ultimi arrivi e le offerte, è possibile visitare il sito internet scarpamondo.it.