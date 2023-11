Bankitalia, si riunisce il Consiglio Superiore: il primo dell'era del governatore Fabio Panetta

Nella giornata di martedì 28 novembre si riunisce in via Nazionale il Consiglio Superiore di Bankitalia, il primo dell’era del governatore Fabio Panetta. È l’organo cui spetta l’amministrazione generale nonché la vigilanza sull’andamento della gestione e il controllo interno. Su proposta del Governatore, il Consiglio nomina il Direttore generale e i Vice Direttori generali e concorre, fornendo un parere, alla procedura di nomina del Governatore. Ha competenze su aspetti gestionali, organizzativi e contabili: adotta le deliberazioni riguardanti l’articolazione territoriale e l’assetto organizzativo generale della banca, approva il bilancio annuale di previsione degli impegni di spesa e gli accordi stipulati con le organizzazioni sindacali e viene informato dal Governatore sui fatti rilevanti concernenti l’amministrazione della Banca.

Il Consiglio superiore si compone del Governatore e di tredici consiglieri nominati nelle Assemblee dei partecipanti presso le Sedi della Banca: Orietta Maria Varnelli (Ancona) Nicola Cacucci (Bari), Mirella Bompadre (Bologna), Francesco Argiolas (Cagliari), Franca Maria Alacevich (Firenze), Francesca Cozzani (Genova), Donatella Sciuto (Milano), Marco Zigon (Napoli), Salvatore Di Vitale (Palermo), Massimo Luciani (Roma), Alberto Bertone (Torino), Andrea Illy (Trieste), Renata Codello (Venezia).



Il direttorio ha una casella mancante, di vicedirettore generale dopo la nomina di Piero Cipollone nell’esecutivo della Bce al posto di Panetta. Difficilmente nella riunione di novembre - per prassi se ne svolge una al mese - si procederà alla nomina del vicedg in quanto essa avviene in occasione di convocazioni straordinarie.

Nell’aria per rispettare la tradizione che si sussegue da anni, c’è la nomina a “onorario” dell’ex governatore Ignazio Visco, il cui mandato è scaduto il 31 ottobre: sarebbe l’ottavo dopo Vincenzo Azzolini (1945 - 1948), Luigi Einaudi (1948 - 1960), Donato Menichella (1960 - 1975) Guido Carli (1975 - 1979), Paolo Baffi (1979 - 1993), Carlo Azeglio Ciampi (1993 - 2005), Mario Draghi (2011 - 2023).