Astm balza dopo annuncio fusione, Sias scivola

Schizzano a Piazza Affari Astm e Sias, due società del Gruppo Gavio, che ha annunciato l'accorciamento della catena di controllo mediante operazione di fusione fra le due.



I titoli erano stati sospesi ieri dalle contrattazioni in attesa di nota. Riammessi stamattina su disposizione di Borsa Italiana, mostrano andamenti divergenti.



Sias, infatti, si attesta a 16,32, con un calo del 5,28%. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 15,77 e successiva a 15,21. Resistenza a 16,69.



Astm vola in Borsa e si attesta a 28,44 con un aumento del 9,55%. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 29,09 e successiva a 30,79. Supporto a 27,39.







