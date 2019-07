Alitalia, Ferrovie sceglie Atlantia affiancherà Delta e Mef nella newco

Il Consiglio d'amministrazione di Ferrovie dello Stato, valutate le conferme di interesse pervenute, ha individuato Atlantia quale partner da affiancare a Delta airlines e al Mef per l'operazione Alitalia. Lo fa sapere Ferrovie dello Stato. La scelta del consiglio di amministrazione di Fs, che ha individuato Atlantia quale partner per l'operazione Alitalia, esclude di fatto le altre tre offerte pervenute ieri, ovvero quelle del Gruppo Toto, di Claudio Lotito e del patron Avianca German Efremovich.

Alitalia, Salvini: Atlantia è un partner industriale serio



Di Maio: «Oggi posto basi per rilancio». «Alitalia è la nostra compagnia di bandiera, sono i nostri aerei, sono i nostri lavoratori. Io non canto mai vittoria prima di vedere le carte e un serio piano industriale, perché non faccio campagna elettorale sulla pelle delle famiglie e delle persone. Ma oggi possiamo dire di aver posto le basi per il rilancio di Alitalia». A dirlo è il vicepremier, Luigi Di Maio, in un post su Fb, commentando la scelta di Atlantia quale partner di Fs, Mef e Delta nella newco. «E lo possiamo dire a gran voce perché - sottolinea Di Maio - avevamo ereditato una situazione disastrosa, cominciata con il vecchio governo Berlusconi e portata avanti dal Pd. Noi siamo riusciti a trovare una soluzione e questo è un grande risultato. Un grande risultato raggiunto dopo settimane di lavoro intenso. Mentre qualcuno oggi si prendeva un caffè al tavolo e recitava la solita parte, qui abbiamo fatto la differenza».

