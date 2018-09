H&M, firmato accordo con i sindacati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'azienda di abbigliamento svedese ha trovato un accordo con i sindacati. È stato siglato il primo accordo integrativo aziendale tra H&M e le organizzazioni sindacali del commercio Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil. L'accordo segna una svolta decisiva in seguito alla procedura di licenziamento collettivo avviata a livello nazionale nel maggio dello scorso anno e alla chiusura di alcuni negozi.L'accordo interessa più di 5mila lavoratori in forza presso i 150 punti vendita a marchio H&M, Cos e & Other Stories presenti sul territorio nazionale in 17 regioni. E prevede: un rafforzamento delle relazioni sindacali finalizzato alla tutela occupazionale, una serie di misure in tema di organizzazione del lavoro, condizioni favorevoli per il part-time post maternità, congedo per formazione, congedo per il lavoratore padre, aspettativa e anticipo del Tfr.Nei prossimi giorni saranno convocate delle assemblee nei punti vendita per informare i lavoratori dei termini e dei contenuti dell'intesa appena siglata.