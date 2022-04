Le donne su Instagram non si sentono protette, troppi messaggi misogini contro di loro

Offese a sfondo sessuale, frasi pesantemente misogine, dileggio teso a sminuire le donne. Un nuovo rapporto sulle falle di Instagram si basa su migliaia e migliaia di messaggi postati sul social, sotto il profilo di donne famose, influencer, politiche o intellettuali. Il risultato sembre essere sempre lo stesso: ognuna di loro è stata bersaglio privilegiato di sistematici attacchi misogini. Uomini che odiano le donne.

Il monumentale rapporto è stato pubblicato dalla piattaforma britannica indipendente Center for Countering Digital Hate (CCDH). Dalle pagine del testo appare subito chiaro il fallimento di Instagram a proteggere le sue utenti da questo fenomeno generalizzato e apparentemente inarrestabile. Tra i profili maggiormente presi a bersaglio quelli della presentatrice inglese Rachel Riley, dell'attivista Jamie Klingler, della giornalista Bryony Gordon.

Lo studio evidenzia, inoltre, l'impossibilità per le utenti a segnalare le note vocali offensive che vengono inviate direttamente a loro oppure l'impossibilità a segnalare i messaggi inviati in modalità vanish, ossia quando una immagine viene mostrata per un certo periodo di tempo e poi scompare. Instagram, inoltre, al momento permette agli estranei di effettuare chiamate vocali a donne che non conoscono tramite messaggio diretto. Questo, ovviamente, porta a quella che è stata definita un'epidemia di abusi misogini

Lo studio ha riportato decine di esempi di utenti che inviano alle donne foto porno o immagini di se stessi senza veli. A questo si aggiungono poi i messaggi violenti o addirittura le minacce di morte. Nel 2020, la più grande indagine globale sulla violenza online ha rilevato che una ragazza su cinque (19%) ha lasciato o ridotto significativamente la sua attività sui social, proprio per questo motivo e perchè non si sentiva sufficientemente protetta.