A Londra sorgerà un grattacielo per sole donne, il progetto rientra nell'ambito dell'edilizia sociale per limitare il gap retributivo

Un intero grattacielo destinato solo a donne. Il progetto di edilizia sociale è il primo del genere approvato dalle autorità della Gran Bretagna (e probabilmente il primo anche in Europa). Si tratta di una grande costruzione da realizzare a breve composta da ben 102 appartamenti da affittare a ragazze e signore che vivono da sole, e da costruire in una area individuata nella zona est di Londra. Ad avere l'idea – dopo avere sondato a lungo il mercato e le esigenze sociali – è stata una azienda edilizia fondata nel 1920 e legata al movimento delle suffraggette. I progettisti hanno spiegato alla stampa inglese ogni dettaglio. Ogni appartamento avrà un ampio balcone e terrà conto delle esigenze femminili. Per esempio, tra i dettagli emersi, piani di lavoro in cucina un po' più bassi del normale e un impianto di aerazione molto avanzato in modo da garantire comfort alle signore in menopausa, ha dichiarato al Guardian il proprietario Women's Pioneer Housing (WPH).

La torre di 15 piani nella zona di Ealing offrirà case a basso canone sociale anche alle donne che devono affrontare disuguaglianze salariali, tenendo conto che il mercato immobiliare londinese è tra i più cari d'Europa. Tra gli inquilini ci saranno probabilmente anche le vittime di abusi domestici e le donne di colore che devono far fronte a un notevole divario retributivo e non potrebbero permettersi una casa. I requisiti sembrano molto chiari: sono ammesse le domande di inquiline di sesso femminile, single. I maschi? Potranno abitare nel palazzo ma solo se sono partner di una inquilina.

Saranno poi ammesse le donne transgender, comprese le persone che intendono sottoporsi a riassegnazione del sesso, ma non gli uomini che si travestono, i transgender e chiunque abbia una storia nota di violenza maschile contro donne o bambini.