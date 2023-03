In Gran Bretagna aumenta il divario salariale di genere, dal rapporto Osce donne inglesi sempre più penalizzate

La Gran Bretagna è scesa al quattordicesimo posto nella classifica dei 38 Paesi membri dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OSCE). Da questa classifica emerge quanto le donne siano sempre più penalizzate ed escluse dal mondo del lavoro perchè costrette a scegliere se portare avanti una gravidanza o fare carriera. Colpa della carenza cronica dei servizi di assistenza all'infanzia a prezzi accessibili e di un crescente divario retributivo.

I dati relativi al 2021 hanno mostrato che il gap sugli stipendi tra maschi e femmine in Inghilterra si è ampliato di quattro volte rispetto alla media dell'OCSE, soprattutto a causa della penalizzazione finanziaria causata da una maternità. Una donna di 18 anni che entra oggi nel mercato del lavoro non vedrà mai la parità salariale nel corso della sua vita lavorativa. Al ritmo con cui il divario retributivo tra i sessi si sta riducendo, si calcola che ci vorranno più di 50 anni per raggiungere la parità retributiva con i colleghi maschi. La penalizzazione della maternità è oggi il fattore più significativo del divario e, nel Regno Unito, le donne sono colpite ancora più duramente dall'aumento del costo della vita e dal costo crescente dell'assistenza all'infanzia.

Il Women's Budget Group, il thinktank per l'uguaglianza di genere, esorta a incrementare la spesa statale per la prima infanzia e l'assistenza all'infanzia di 1,75 miliardi di sterline.