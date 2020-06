Civitavecchia, Tedesco alla ricerca del sovrintendente di Traiano e Cittadella della Musica

Giunta comunale, via libera al sovraintendente del teatro Traiano e della Cittadella della musica. La squadra del sindaco Ernesto Tedesco ha approvato tre giorni fa la delibera sull'isituzione della figura che si occuperà delle strutture artistico-culturali della città.

La notizia era nell'aria, soprattutto da quando si è insediata a Palazzo del Pincio l'assessore alla cultura Simona Galizia. Un atto a cui farà seguito una manifestazione di interesse per la nomina del profilo che andrà a ricoprire quell'incarico.

Fra i nomi in lizza per ricoprire l'incarico quello dell'architetto Mirko Cerrone, coordinatore del Polo democratico, ma ce ne sono anche altri. In giunta si è parlato dell'esigenza di inserire una figura strettamente connessa con il settore.