La Ternana torna alla vittoria sul Cittadella, 3-1, grazie allo show di Gaston Pereiro

Terni - Gaston Pereiro voleva la Ternana a tutti i costi e lo ha dimostrato all'esordio contro il Cittadella dove ha confezionato due assist per i gol di Carboni e Lucchesi, realizzando la terza rete con un magico sinistro. Roba da spellarsi le mani che ha consentito ai rossoverdi di vincere per 3-1.

E pensare che i veneti nei primi dieci minuti colpiscono due legni, prima con Pittarello, palo, poi con Cassata, traversa. La Ternana cresce soprattutto a centrocampo dove l'esordiente Faticanti e De Boer spostano il baricentro in avanti con Pereiro che al 22' offre un assist per Carboni che di testa insacca. I rossoverdi controllano ma al 40' Sorensen sbaglia in area con Pandolfi che pareggia.

Al rientro dagli spogliatoi, ancora Pereiro dopo venti secondi serve Lucchesi che in scivolata raddoppia. L'ex cagliaritano sale sugli scude segnando un gol magico che chiude la partita sul 3-1.

TERNANA-CITTADELLA 3-1

MARCATORI: pt 22’ Carboni, 40’ Pandolfi; st 1’ Lucchesi, 16’ st Pereiro

TERNANA (3-5-2): Iannarilli; Mantovani (37’ st Boloca), Sorensen, Lucchesi; Casasola (28’ st Favasuli), De Boer, Faticanti (28’ st Distefano), Pyyhtia, Carboni; Pereiro (28’ st Labojko), Raimondo (22’ Favilli).

A disp. Vitali, Brazao, Zuberek, Capuano, Diakitè, Dionisi, Luperini. All.Breda.

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Salvi, Pavan, Negro, Carissoni; Vita, Danzi (14’ st Angeli), Carriero (23’ st Mastrantonio); Cassano (23’ st Baldini); Pandolfi (35’ st Magrassi), Pittarello (14’ st Maistrello). A disp. Maniero, Frare, Giraudo, Rizza, Amatucci, Kornvig, Mastrantonio, Tessiore, Baldini. All. Gorini.

ARBITRO: Monaldi di Macerata

NOTE: spettatori 4.054 per un incasso di euro 29.635,44 euro. Ammoniti Carboni, Pavan, Negro, Pereiro, De Boer Angoli 5-8 per il Cittadella. Recupero tempo pt 1’, st 5’