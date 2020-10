Civitavecchia, rapinano un minimarket e tentano il bis in un negozio: presi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Hanno prima rapinato un minimarket, minacciando la titolare con un coltello e portando via 100 euro. Poi hanno tentato il bis in un altro negozio, ma in questo caso il titolare, pur minacciato con il coltello, si è difeso con un bastone e li ha messi in fuga.Protagonisti della rapina e della tentata rapina, ieri sera al centro di Civitavecchia, un 20enne e un minore. Dal secondo negozio, dove hanno fallito il colpo, i due sono fuggiti in bicicletta, ma gli agenti del Commissariato, in borghese, si sono messi subito sulle loro tracce.Poco dopo li hanno intercettati e i due hanno tentato ancora di non farsi catturare nascondendosi in un canneto. Nonostante ciò, il minore è stato comunque bloccato, mentre il 20enne è stato fermato poco dopo dagli agenti della Polfer, nel frettempo allertati dai colleghi.In tasca al più grande i poliziotti hanno trovato e sequestrato un coltello a serramanico con una lama lunga 17 centimetri. Sequestrate anche le due biciclette utilizzate per la fuga.