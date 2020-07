Civitavecchia: anche oggi zero contagi, il virus resta sotto controllo

Un'altra giornata senza contagi da Coronavirus nel territorio della Asl Rm 4. Quindi anche a Civitavecchia e nel comprensorio la situazione resta sotto controllo.

Dopo i casi di "importazione" della scorsa settimana, il bollettino regionale è tornato stabile e ormai da diversi giorni non ci sono nuovi positivi. Un trend che fa ben sperare, anche se proprio ieri il direttore generale della Asl Giuseppe Quintavalle ha lanciato un appello ai giovani e ai titolari dei locali della movida, invitandoli a rispettare pedissequamente le regole per scongiurare nuovi casi, se non addirittura dei cluster.

Nonostante la mancanza di contagi, Civitavecchia non è però ancora "Covid free". Restano tre i malati "attivi" e un altro ce ne è a Ladispoli. La speranza è che anche queste persone si negativizzino al più presto. Ultimo aggiornamento: 16:40 © RIPRODUZIONE RISERVATA