© RIPRODUZIONE RISERVATA

Terribile incidente stradale venerdì sera sull'Aurelia nord, all'altezza del distributore di benzina Ludoil. Un motociclista civitavecchiese di circa 50 anni è rimasto gravemente ferito a causa dell'impatto con una Wolkswagen Golf. Trasportato d'urgenza all'ospedale Sant'Eugenio di Roma, non è in pericolo di vita, ma si teme che possa perdere l'uso degli arti inferiori.Il tremendo impatto è avvenuto intorno alle 22, quando la moto, una Bmw di grossa cilindrata, ha tentato un sorpasso sulla Golf. I mezzi viaggiavano nella stessa direzione, verso nord. Entrambi i protagonisti dell'incidente, infatti, sembra siano dei dipendenti Enel che si stavano recando alla centrale di Torrevaldaliga Nord, dove lavorano entrambi, per il turno di notte. Al momento del sorpasso, però, la moto ha leggermente urtato sulla fiancata sinistra la Golf. Entrambi i conducenti avrebbero così perso il controllo dei mezzi finendo addosso a un'auto parcheggiata sulla carreggiata. Da una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri, intervenuti sul luogo del sinistro, sembra che la moto, dopo aver toccato la fiancata dell'auto in fase di sorpasso, sia finita contro la vettura in sosta. E subito dopo anche la Golf sarebbe andata a urtare la stessa auto schiacciando la moto e il suo conducente. La dinamica però è ancora al vaglio degli inquirenti, perché sul caso è stata aperta un'indagine con entrambi i conducenti dei mezzi che, al momento, risultano indagati per lesioni colpose. Saranno infatti le perizie dei tecnici a stabilire quale sia stata l'esatta dinamica dell'incidente ed eventualmente di chi siano le responsabilità. Una cosa però sembra certa: sia la moto che l'auto viaggiavano ad alta velocità. Ad avere la peggio è stato il conducente della moto, che è stato soccorso nel giro di pochi minuti prima da un'operatrice sanitaria che si è trovata sul posto subito dopo l'incidente, alla quale il centauro avrebbe detto di non sentire più le gambe. Cosa che avrebbe poi ripetuto anche agli operatori del 118 giunti poco dopo.Intanto i carabinieri starebbero cercando il conducente di un terzo veicolo, a quanto pare un altro collega dei due, che sembra stesse recandosi anche lui alla centrale Enel per il turno di lavora e che secondo alcuni testimoni avrebbe assistito all'incidente, ma non si sarebbe fermato per prestare soccorso. Se così fosse, rischia l'accusa di omissione di soccorso.