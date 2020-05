Civitavecchia, altre 48 ore di zero contagi e 9 guariti

Anche per la giornata di oggi il bollettino regionale riporta una situazione positiva. Sono 48 ore che non si egistrano nuovi contagi a Civitavecchia e aumentano i guariti. Altri 9 cittadini, 5 di Civitavecchia, 3 di Tolfa e 1 di Allumiere, hanno sconfitto il virus.

Intanto, nella serata di martedì, l'assessore regionale alla Sanità, ha approvato una determina con la quale viene organizzata l'indagine sierologica. Sono stati individuati i laboratori, che per Civitavecchia sono quello di Buonarroti e della clinica di Siligato, è stata decisa la procedura da adottare in caso di positività al test e sono stati selezionati i punti drive-in per effettuare i tamponi.