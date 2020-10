S. Marinella, l'ospedale Bambin Gesù trasporta materiale biomedicale con i droni

Materiale biomedicale trasportato tra le sedi ospedalierie del Bambino Gesù di Palidoro e Santa Marinella non su strada, ma con un futuristico utilizzo dei droni.

E’ iniziata ieri, con il supporto dell’Ente nazionale per l’Aviazione civile, le società Leonardo e Telespazio, la sperimentazione di consegna di medicinali, protesi, altro materiale e campioni biologi, per via aerea, sorvolando il breve tratto di mare che divide i due presidi pediatrici ubicati nel litorale a nord di Roma. Da ieri, infatti, i primi droni stanno atterrando sulla terrazza appositamente allestita come pista di atterraggio, sita di fronte alla sede ospedaliera di lungomare Marconi a Santa Marinella. I comuni di Santa Marinella, Fiumicino e Civitavecchia e la Capitaneria di Porto hanno già emesso le relative e necessarie ordinanze, per disporre l’interdizione delle aree site a ridosso dell’arenile interessato dalle attività di volo dei drone.

Le attività sperimentali continueranno fino a venerdì 23 ottobre. Le sessioni di volo avranno luogo nelle fasce orarie tra le 11 e le 13 e tra le 15 e le 17.

