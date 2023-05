Roma, scuola in ospedale: gli studenti del liceo Cavour realizzano un album di figurine per i ragazzi ricoverati al Bambino Gesù di Palidoro

Il progetto che i due licei stanno portando avanti è pensato e realizzato per informare e far prendere coscienza a tutti gli studenti che esista una "Scuola in ospedale" che pochi conoscono. E’ “la scuola” che permette ai “giovani” pazienti ricoverati (per adesso negli Ospedali Umberto I, Gemelli, e gli Ospedali pediatrici Bambin Gesù di Roma e Palidoro) la possibilità di frequentare la scuola durante la degenza in Ospedale, istruzione diffusa in tutti gli ordini e i gradi e che permette ai ragazzi e alle loro famiglie di continuare a sperare, a credere e investire sul futuro e sull’istruzione. Per tutto l'anno una classe del Cavour ha esplorato e fotografato le tracce medievali nella città di Roma, studiato la storia e realizzato un album di figurine dedicato alla Roma Medievale, con immagini autoprodotte. «A inizio anno ho proposto alla mia classe 3H di produrre del materiale didattico originale sulla storia medievale per i ragazzi della Scuola in ospedale del Bambin Gesù di Palidoro - spiega il professore Carlo Scognamiglio del Liceo Cavour - chi è ricoverato ha delle limitazioni oggettive ad andare in giro per la città, quindi ho diviso i miei studenti in gruppi, e hanno cercato tracce di elementi medievali nella città di Roma (torri, monasteri, reliquie), il tutto è stato trasformato in un album di figurine».

Non tutti sanno che dietro questra struttura c' è un grippo di docenti che si insegnano come a scuola, nulla di diverso. I docenti attualmente impegnati nel plesso ospedaliero di Palidoro sono quelli degli istituti di Passoscuro, di via Maffi, e quelli del Liceo Vittoria Colonna): «Oggi nella nostra sede ci sarà uno scambio di doni - sottolinea la preside Franca Ida Rossi del liceo Vittoria Colonna - i ragazzi del Liceo Cavour accompagnati dal professor Scognamiglio doneranno l'album storico che hanno realizzato alla sezione ospedaliera di Palidoro e riceveranno il libro “EVAVIOLA e la casa delle farfalle” scritto da Eva una studentessa ricoverata nel nosocomio di Passoscuro». Nell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù l’esperienza della Scuola in Ospedale è nata quasi 50 anni fa, con due insegnanti a disposizione di un piccolo gruppo di bambini della scuola primaria (elementare). Nel tempo si è affiancata l’attività didattica della Scuola secondaria di primo grado (media) e della Scuola secondaria di secondo grado (superiore) mentre venivano attivati percorsi didattici anche nelle sedi di Palidoro e Santa Marinella.

Il progetto si rivolge a Pazienti Pediatrici di età compresa tra i 6 e i 18 anni in regime di ricovero ordinario e di Day Hospital e non è costituita da classi ma da singoli alunni o piccoli gruppi. Nella sede del Gianicolo sono presenti i docenti del Virgilio per la scuola elementare e media, il Liceo Ginnasio Statale Virgilio di Roma per la scuola superiore. Nella sede di Palidoro sono presenti docenti dell'IC Fregene Passoscuro per la scuola elementare, l'IC Pietro Maffi di Primavalle per la scuola media, il Liceo Vittoria Colonna per la scuola superiore. Quotidianamente, dal lunedì al sabato, i docenti della scuola in Ospedale individuano i pazienti candidabili sulla base di segnalazioni effettuate dai Caposala/Coordinatori. Il genitore inoltre può fare richiesta di attivazione della Scuola in Ospedale anche presso gli sportelli dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico che trasmette la richiesta ai Docenti Coordinatori della Scuola in Ospedale.

I Docenti poi raggiungeranno il "giovane" paziente per la lezione iniziale e predisporranno il relativo percorso didattico. «Da quest’anno a Palidoro si aggiungerà una seconda sezione quella di Cure Palliative che sarà gestita sempre da noi - continua la preside del Vittoria Colonna - al momento le sezioni della Scuola in ospedale dei quattro poli ospedalieri (Policlinico Gemelli, Policlinico Umberto I, Bambino Gesù del Gianicolo a Roma e quello della sede di Palodoro) vengono gestiti da otto istituti il Donati (per il Gemelli), via Emeri (Gemelli), via Maffi (Gemelli - Policlinico Umberto I - Bambino Gesù Palidoro), il liceo Tullio Levi Civita (Umberto I), l’Istituto Virgilio e il Liceo Virgilio (Bambino Gesù Gianicolo), il liceo Vittoria Colonna (Bambino Gesù Palidoro) e l’istituto Passoscuro (Bambino Gesù Palidoro) ognuno di loro per un grado diverso di istruzione. Questa iniziativa è volta a sensibilizzare i nostri studenti e a insegnare loro “le materie delle vita” la solidarietà, la vicinanza, il senso civico e morale verso la malattia di un loro compagno che spesso non hanno le capacità di accettarlo». Il 30 maggio inoltre presso l'Aula Natura del WWF dell’Ospedale Bambino Gesù di Palidoro verrà allestita la mostra “Traiettorie di volo” fatta di disegni e poesie che gli allievi e le allieve della “Scuola in ospedale” del Bambino Gesù di Palidoro hanno realizzato.