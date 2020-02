Desy Icardi, il nuovo romanzo: «C'è un impero dei sensi dentro quella macchina da scrivere»

Ultimo aggiornamento: 17:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Senza memoria, ogni cosa perde di valore e di utilità», dice la protagonista del nuovo romanzo di Desy Icardi, "La ragazza con la macchina da scrivere" ( Fazi ), mentre si ritrova nelle tasche, senza sapere bene perché, un anello per le tende. È l'inizio di uno straordinario viaggio nei suoi ricordi, dai giorni immediatamente precedenti alla Seconda guerra mondiale, al dopoguerra. La scrittrice torinese, dopo il successo de "L'annusatrice di libri"- inno ai poteri dell'olfatto - dedica il suo ultimo lavoro al senso del tatto.«Sì esatto: la scrittura intesa non tanto come atto creativo, intellettuale, ma come atto fisico».«Lei ha avuto un leggero ictus, e ha perso la memoria degli ultimi due o tre mesi; ma sente che in quel lasso di tempo le è successo qualcosa di rilevante. Come dimostrano alcuni dettagli, che sembrano ricordarle qualcosa».«La memoria crea la nostra coscienza, è alla basa di qualunque evoluzione, di qualsiasi apprendimento. È un'esigenza umana, quella di ricordare, di ripetere all'infinito le nostre storie - come nelle culture antiche che non conoscevano la scrittura».«Sì, è la portatile di quegli anni, leggera e versatile; lei la porta con sé in bicicletta quando va dai clienti; ma è anche una delle prime ad essere offerta in diversi colori».«Ho problemi alla vista da molti anni: quando leggevo gli ebook perché potevo ingrandire i caratteri, mi dicevano che così mi perdevo l'odore dei libri. Allora ho pensato: e se potessimo leggere con l'olfatto? Così è nata L'annusatrice. Ai sensi sono molto legata, probabilmente per la mia situazione particolare, ma anche perché ogni racconto innesca sensazioni tattili, fa percepire odori, rumori».«Non so se sia vero. Però noto di più certi particolari. A Matera mi ero persa, poi mi sono ricordata del pigolare di un nido di colombi, sulla strada che avevo percorso poche ore prima. L'ho sentito di nuovo e mi sono detta: ah, certo, per di qua».«Lei aveva abitato in quella casa, la conosceva. In circostanze di deprivazione sensoriale, si amplificano altre capacità: Dalia si fa coraggio toccando i bordi della scrivania, di cui ricorda ogni segno, ogni singolo graffio».«È stato più complicato da costruire, perché non è solo malvagio, è anche coerente con le sue idee. È un eroe negativo».«Mi piace che ci sia una continuazione, può darsi che un comprimario diventi protagonista, come nellaComédie humaine».«Ho passato l'adolescenza leggendo autori sudamericani e qualcuno, per L'annusatrice, ha parlato di realismo magico».«Ester è ebrea ed stata sempre la migliore amica di Dalia, anche se poi si separeranno perché lei riesce a fuggire con tutta la sua famiglia. Ho voluto raccontare le follie quotidiane di quella situazione».