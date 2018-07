Mondiali, Russia, tifo...e la "bandiera nascosta"

La censura sulla omosessualità in Russia viene combattuta anche grazie ai Mondiali di calcio. O meglio, l'evento è l'occasione per sventolare la bandiera Rainbow simbolo dei diritti Lgbt in un modo molto particolare. Non poteva essere altrimenti: in Russia è vietato esporre la bandiera arcobaleno. E allora sei attivisti hanno deciso di girare per Mosca indossando le magliette di squadre di calcio con i colori dell'arcobaleno, scattare foto, realizzare video e diffonderli sui social.Marta-Spagna (rosso), Eric_Olanda (arancione), Eloi-Brasile (giallo), Guillermo-Messico (verde), Vanesa-Argentina (blu), Mateo-Colombia (violetto): sei attivsti, sei nazionalità, sei bandiere."Approfittando del fatto che la Russia è piena di visitatori di diverse nazionalità per la Coppa del Mondo, 6 attivisti LGTBI di 6 diversi paesi hanno girato le strade di Mosca formando la bandiera arcobaleno con i colori delle maglie delle loro squadre. Una protesta nascosta in piena vista delle autorità" è scritto nella descrizione del video The Hidden Flag, la Bandiera nascosta."Nello stesso momento in cui il Pride Month viene celebrato nel resto del mondo, abbiamo deciso di denunciare questa situazione e portare la nostra bandiera nelle strade della Russia. Sì, in pieno giorno, di fronte alle autorità russe, alla società e al mondo intero. Con orgoglio" scrivono gli attivisti sul sito The Hidden Flag Lunedì 9 Luglio 2018, 16:40