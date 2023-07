Roma, un’altra adozione del cuore grazie a Il Messaggero: le sorelline Duchessa e Pasqualina con Sabina trovano casa e amici

Ricordate Duchessa e Pasqualina, le due “femminucce” di taglia piccola di circa 10 anni, pelosette, legatissime e indivisibili “scaricate” in canile dai parenti dopo che la loro proprietaria della Caffarella è deceduta? Ecco, la buona notizia è che un’altra adozione del cuore è andata in porto, questa, grazie all’amore sconfinato verso gli animali di Sabina Gregoretti Direttore Generale di Fascino (la società di Maria De Filippi produttrice di numerosi programmi televisivi come Maurzio Costanzo Show, Amici di Maria De Filippi, C’é Posta per Te, Uomini e Donne, Tù Sì Que Vales e Temptation Island, trasmessi sulle reti Mediaset) che si è recata al canile di Muratella con i suoi due “fedeli accompagnatori” Peppino e Achille e le ha portate a casa.

Con lei alla Muratella anche Raffaella Mennoia (redattrice e autrice di programmi come Uomini e Donne e Temptation Island solo per citarne alcuni) che collabora da anni con l’associazione la Lega Nazionale per la Difesa del Cane sezione di Ostia.

L’incontro è stato amore a prima vista anche con i “fratelloni” Peppino e Achille: «Stiamo vivendo in un periodo dove troppo spesso la parola abbandono, si ritrova sempre al primo posto. E non solo nei confronti degli animali - le parole di Sabina - Dopo aver saputo di quanto era accaduto a Duchessa e Pasqualina, non potevo lasciarle in canile. Dopo poche ore dal loro arrivo in casa, sembrava fossero con me e con gli altri miei cani Peppino e Achille da sempre, si sono ambientate subito e sono diventate parte integrante della famiglia. Andate ad adottare nei canili e fatevi guidare dal cuore, non dall'età. Adottate un cane anziano, è un enorme gesto d'amore che torna raddoppiato a chi lo fa». «Un ringraziamento a chi, come Sabina e Raffaella amano i cani abbandonati e anziani e fanno qualcosa di concreto per aiutarli, e a tutte quelle persone che hanno fatto e faranno questa scelta in futuro andando nei canili soprattutto in questo periodo estivo, dove sono i aumento gli abbandoni - dice Emanuela Bignami la presidentessa della Lega Del Cane Di Ostia - Dico di non scegliere solo cani giovani o cuccioli, l’invito è ad adottare i nonnetti del canile che poi sono quelli più fragili e vulnerabili con storie incredibili, tutti guardano oltre il loro box quando vengono e passano avanti, non se lo meritano perchè spesso passano una vita dietro le sbarre, adottate perché i canili sono strapieni. Un ringraziamento particolare ai tanti volontari che permettono ai canili di sopravvive e andare avanti - conclude Emanuela - in questo caso un fortissimo grazie ad Alessandro Vinciguerra educatore di Muratella». Per contatti, informazioni e adozioni contattare la LNDC sez. Ostia (Roma), al numero 392.7015986 (via whatsapp) o via email alla legadelcaneostia@gmail.com, il canile di Muratella o l’Enpa che continuano a fare un lavoro egregio, solo applausi e complimenti per loro.