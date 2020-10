Orsa JJ4, il Tar di Trento non accoglie il ricorso: resta in piedi l'ordinanza di cattura

Orsa Jj4. Il Tar non accoglie il ricorso per la sospensiva dell'ordinanza relativa alla cattura e reclusione a vita dell'orsa Jj4 che era stato presentato da Enpa e Oipa. Nonostante in un primo momento sembrava fosse accaduto il contrario tanto che anche il Ministro dell'Ambiente Sergio Costa, si fosse detto soddisfatto della sospensione, l'ordinanza di cattura dell'orsa del monte Peller, è ancora in piedi tra le proteste del mondo animalista.

«Avverso tale sentenza, ha affermato l'Enpa, presenteremo ricorso al Consiglio di Stato». Il prossimo 22 ottobre è prevista la discussione nel merito. L'orsa Jj4 era divenuta nota dopo l'incontro ravvicinato del 22 giugno scorso, sul monte Peller con due cacciatori, padre e figlio, che erano rimasti feriti.

