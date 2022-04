Padova, mucca fugge dal macello e bruca l'erba per la prima volta: riacciuffata e uccisa

«Scusate ma che ci fa una mucca nel parchetto dietro all'auditorium?». Se lo è chiesto più di qualcuno, quando una mucca è stata vista brucare l'erba fresca del parco in centro città. Ma cominciamo dall'inizio perché, al di là della battuta, che ci può stare, questa è una storia senza lieto fine. Siamo a Vigonza, ridente cittadina a due passi da Padova ed a quattro da Venezia. Lì, ieri, qualcuno si accorge di qualcosa di strano che pascola in pieno centro. Il fuori programma che strappa un sorriso a tutti, è una mucca che, riuscita a fuggire dal macello durante le operazioni di scarico, non ha resistito al profumo dell'erba fresca. L'erba, infatti, è invitante e profumatissima. E poco importa se è quella del parchetto vicino all'auditorium Quirino De Giorgio. Così, incurante dei curiosi e del pericolo, la mucca, come documentato dalle immagini diffuse sul gruppo social "Sei di Vigonza se" da Roberto Deza, interrompe la fuga e comincia a mangiare. Mangia di gusti, la mucca fuggitiva. A guardarla, si direbbe non abbia mai visto l'erba. E forse, è proprio così. Abituata a mangimi e qualche balla di fieno, quel prato verde deve sembrarle una sorta di paradiso in terra. Un paradiso dove comunque arriverà presto. Perché, poco dopo l'avvistamento seguito dall'arrivo di polizia locale e vigili del fuoco, la mucca coraggiosa è stata riacciuffata e condotta nuovamente al macello.

