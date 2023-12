Lupa uccisa e sventrata ad Albenga, indagine dei carabinieri dopo l'autopsia

Una lupa uccisa e sventrata. I carabinieri indagano per scoprire chi ha ucciso l'animale a Campochiesa, frazione di Albenga (Savona), lasciando poi il corpo a lato di una strada. È stata trovata da un passante che ha chiamato i carabinieri forestali che hanno recuperato l'animale ucciso e lo hanno consegnato all'Istituto zooprofilattico per le analisi. Durante l'autopsia, il veterinario ha constatato che la lupa era stata privata degli organi interni. Non è ancora chiaro come sia stata uccisa, perché sul corpo non ci sono segni di proiettili o di veleno. Ma non si esclude che sia stata colpita con una arma da fuoco e che sia stata sventrata per cancellare le tracce di un eventuale proiettile.

Non ci sono invece, al momento, elementi per seguire la pista di una azione fatta da eventuali affiliati a sette sataniche.