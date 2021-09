Sabato 25 Settembre 2021, 16:33 - Ultimo aggiornamento: 16:34

Una lupa è stata trovata uccisa e impiccata davanti al palazzo municipale di Saint Bonnet en Champsaur, piccolo comune di poco più di 2mila anime del Dipartimento delle Hautes-Alpes (Alte Alpi) in Provenza. Il drammatico rinvenimento, avvenuto venerdì mattina, sta facendo discutere l'intera comunità. A fianco alla carcassa del povero animale appeso per la zampa con un cordino, come documentato dalle immagini diffuse sui social da Hugo Clement, è stato trovato un biglietto dai toni intimidatori: "Svegliati. È già troppo tardi".

Le indagini

Sul grave episodio, ora al vaglio degli inquirenti, sembra possa esserci la mano di un qualche bracconiere vicino al mondo dell'allevamento di bestiame. Il lupo, infatti, anche in Francia è specie protetta e la sua uccisione può significare fino a tre anni di reclusione, oltre ad una sanzione economica. Protezione che però, negli ultimi tempi, come denunciato dalle associazioni, sembra essersi allentata. La Francia, infatti, poco tempo fa ha autorizzato l'abbattimento di circa cento esemplari che rappresentano poco meno del 20% della popolazione stimata di lupi del Paese. La contestata decisione sarebbe stata presa per ridurre gli attacchi al bestiame. Nel frattempo, è notizia di queste ore, la Spagna, dopo anni di caccia senza quartiere che aveva decimato la specie, ha deciso di proteggere il lupo iberico in tutto il Paese.