Mamma elefante trasporta il cucciolo morto nella foresta: le immagini strazianti del "corteo funebre"

Un vero e proprio corte funebre. Un gruppo di elefanti in lutto sono stati visti portare il corpo di un cucciolo morto attraverso una strada nelle foreste dell'India. Il filmato mostra un elefante che esce dal sottobosco tenendo in braccio il corpo senza vita del bambino, prima di essere seguito da almeno otto altri animaili. Il video è stato caricato su Twitter da Parveen Kaswan, il ranger forestale dell'India Foreign Service.

This will move you !! Funeral procession of the weeping elephants carrying dead body of the child elephant. The family just don’t want to leave the baby. pic.twitter.com/KO4s4wCpl0

— Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) 7 giugno 2019