Mascherata da volpe allatta una cucciola orfana: il metodo innovativo per salvare gli animali

Giovedì 14 Marzo 2024, 10:25

Il personale del Richmond Wildlife Center in Virginia ha adottato un metodo innovativo per nutrire e prendersi cura di una volpe orfana neonata. Melissa Stanley, una delle veterinarie del centro, ha indossato infatti una maschera da volpe mentre alimenta la piccola con una siringa, poggiata sopra un grande peluche pensato per assomigliare alla madre dell'animale. L'uso di questa maschera, unito alla riduzione dei suoni umani, mira ad aumentare le possibilità che la la cucciola possa essere reintrodotta in natura in futuro. «Grazie a tutti coloro che hanno supportato la piccola volpe rossa. Sta progredendo bene. È fondamentale assicurarsi che gli orfani allevati in cattività non sviluppino un'impronta o un'abitudine verso gli umani. Per prevenirlo - scrive sui social lo staff del Richmond Wildlife Center - riduciamo i suoni umani, creiamo barriere visive, limitiamo il contatto fisico, evitiamo trasferimenti multipli tra diverse strutture e indossiamo maschere specifiche per la specie»