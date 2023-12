Natale lungo le vie di Castel di Sangro per l'orsa Bambina e il suo cucciolo

L’orsa Bambina, con un cucciolo al seguito, è tornata a visitare l’Alto Sangro. Un video la ritrae mentre attraversa via Cavalieri di Malta, a Castel di Sangro, in provincia dell'Aquila. Ma qualche giorno prima, la famigliola è stata osservata nella vicina frazione di Roccacinquemiglia. Sui social molti utenti hanno segnalato la loro presenza, invitando il Parco e gli organi preposti ad attivare tutte le misure di sicurezza necessarie alla salvaguardia dei due plantigradi e l’incolumità delle persone. Al momento non si registrano danni in allevamenti. Guardiaparco e carabinieri forestali monitorano gli spostamenti attraverso pattugliamenti anche notturni. In diversi video si vede l'orsa e il cuccioli ricorsi con le auto.

