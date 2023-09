I due cuccioli di Orsa Amarena nuovo insieme: avvistati sotto una pianta di melo nell'area del Parco. Forse si rinuncia alla cattura

Si sono riuniti i due cuccioli di mamma orsa Amarena e sono rientrati tutti e due, di nuovo insieme, nel Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. E forse si rinuncia alla loro cattura visto che sono in grado di alimentarsi da soli. Dopo l'uccisione della madre, presa a fucilate da un cacciatore, di professione macellaio, di San Benedetto dei Marsi, questa è la buona notizia della giornata. II due piccoli di nove mesi, dopo essersi separati per un po' di

tempo, si sono riuniti all'interno dell'area del Pnalm, in montagna, in una zona sopra al comune di San Benedetto dei Marsi. Ora è in corso l'autopsia della madre uccisa presso l'Istituto Zooprofilattico sperimentale di Teramo.

Lo hanno verificato i tecnici dell'ente Parco che ieri pomeriggio hanno avvistato i due cuccioli nei dintorni di una pianta di melo in aperta montagna. Le condizioni dei due giovani esemplari di orso bruno marsicano, nati tra

dicembre e gennaio scorsi, sembrano buone.

Il fatto che in questi giorni si siano alimentati depone a loro favore e quindi spinge i tecnici a non forzare la mano sulla loro cattura.

🟢 AGGIORNAMENTO I cuccioli di Amarena si sono ricongiunti: avvistati ieri sera sotto un melo in montagna.Le condizioni sembrano buone. Il fatto che in questi giorni si siano alimentati depone a loro favore e spinge i tecnici a non forzare sulla loro cattura. Fonte @Parcoabruzzo pic.twitter.com/Wr3gUJY8Xt — Enpa Odv (@enpaonlus) September 5, 2023

Si tifa per una loro indipendenza e autonomia all'interno dell'areale del Parco che permetterebbe loro di sopravvivere in condizioni naturali. I tecnici del Parco hanno accertato che i due cuccioli hanno percorso più di 10 chilometri dal luogo dove è stata uccisa la madre a San Benedetto dei Marsi (L'Aquila), ma non è escluso che, data anche la giovane età, proseguano le loro scorribande nel territorio.