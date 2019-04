Elefante dalle grandi zanne ucciso dal cacciatore che poi posta le immagini sul web: ira degli animalisti

Elefante dalle grandi zanne ucciso dal cacciatore che poi posta le immagini sul web: ira animalisti. In Africa, lo chiamano Satao o large-tusked elephant. E' l'elefante dalle grandi zanne, il più maestoso abitante della savana. Enorme, le sue zanne possono arrivare a toccare il suolo. Sempre più raro, allo stato selvaggio non ne rimangono che pochissimi esemplari, sopravvive solo in alcune aree del continente. Riuscire ad avvistarlo, è il sogno di naturalisti e studiosi e, purtroppo, anche dei cacciatori di trofei. Ed è proprio grazie ad uno di questi ultimi che si deve l'ennesima "impresa" che ha visto la morte di uno splendido esemplare di elefante dalle grandi zanne.

Teatro della sanguinosa caccia, il Parco Nazionale di Gonarezhou, nello Zimbawe. A darne notizia, gli stessi organizzatori della battuta di caccia, JWK Safaris, con un post, poi cancellato, sulla propria pagina social e corredato dalle immagini che pubblichiamo.



Trophy hunter slaughters second rare large-tusked elephant in Zimbabwe. The same CUNT reportedly killed record-breaking #Elephant ‘in its prime’ in 2015!!

The outfitters involved in both are https://t.co/COtP5ee08Y who are AVAILABLE FOR COMMENT!@RickyGervais @PeterEgan6 pic.twitter.com/Z4hQsWmfk3

— PROTECT ALL WILDLIFE (@Protect_Wldlife) 27 aprile 2019