Cavalli selvatici, sono troppi e in Australia parte il feroce piano di abbattimento: spareranno dagli elicotteri per ucciderli

Caccia ai cavalli selvaggi, i brumbies. In Australia sono considerati pericolosi e quindi indesiderati. Il numero della popolazione di brumbies è aumentato a dismisura creando problemi. Sono troppi: sono circa 19mila nel Parco Nazionale Kosciuszko, nel sud-est del Paese, e le autorità statali del Nuovo Galles del Sud vogliono abbatterli per abbassarne il numero. L'obiettivo è di rimanere con soli 3.000 esemplari entro la metà del 2027. Per farlo, saranno utilizzati metodi atroci. Verranno uccisi con colpi di fucile al cuore e alla testa: i fucili saranno imbracciati da ranger a bordo di elicotteri.

Il ministro dell'Ambiente, Penny Sharpe, ha dichiarato che i cavalli selvatici nel Parco nazionale di Kosciuszko sono «semplicemente troppi».

Ha dichiarato che la modifica è necessaria per contribuire a salvare le specie minacciate e vulnerabili e il loro habitat, proteggere il suolo e i corsi d'acqua e conservare il patrimonio culturale.

«Le specie autoctone minacciate sono in pericolo di estinzione e l'intero ecosistema è in pericolo», ha dichiarato Sharpe. In agosto, un'inchiesta del Senato ha appreso che 2.201 cavalli selvatici sono stati rimossi dal parco da quando è stato attuato il piano 2021. «Non è stata una decisione facile», ha detto Sharpe.

«Nessuno vuole dover uccidere i cavalli selvatici», ha aggiunto.

I danni all'ambiente

«I cavalli selvatici stanno causando gravi danni alle piante e agli animali autoctoni, tra cui molte specie a rischio nelle Alpi australiane». Il responsabile della difesa dell'Invasive Species Council Jack Gough, la cui organizzazione ha chiesto la reintroduzione del tiro aereo, ha dichiarato che si tratta di un «giorno importante».

«Abbiamo avuto anni di tentennamenti, ritardi e, in alcuni casi, di vera e propria ostruzione da parte dei governi, che hanno fatto sì che il numero di esemplari fosse fuori controllo», ha dichiarato Gough.

«Per questo motivo, per arrivare alla cifra di 3.000 cavalli selvatici, dovremo rimuoverne molte migliaia all'anno, e questo non sarà possibile senza l'uso degli elicotteri», ha detto.

L'autorizzazione all'abbattimento aereo segna la reintroduzione del metodo nel NSW. La presidente dell'Australian Brumby Alliance, Jill Pickering, non vuole che il metodo venga utilizzato. «Sono davvero rattristata. È terribile per noi e ancora peggio per i brumbies», ha detto. Teme che i cavalli possano soffrire se i tiratori aerei non sono abbastanza precisi da effettuare un'uccisione istantanea, cosa che potrebbe essere più difficile nel terreno alpino e selvaggio di Kosciuszko.