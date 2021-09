Mc Donald's, panino vegano: il McPlant debutta in Inghilterra e dal 2022 sarà in tutto il mondo

Venerdì 10 Settembre 2021, 01:41

Dopo tre anni di progettazione e sviluppo debutterà il 29 settembre in Gran Bretagna il McPlant, il primo hamburger vegano di Mc Donald's. Dal 2022 arriverà in tutto il mondo.

La richiesta di alimenti vegan è da anni in crescita in tutta Europa e in particolare Oltremanica. Secondo una ricerca condotta da Mintel, circa il 16% dei prodotti lanciati nei supermercati inglesi nel 2018 era vegano. Un dato impressionante considerando che nel 2015 era dell'8%. Da qui anche la scelta della nota multinazionale americana di fast-food.

L'esperienza della prima cliente

«Mi sentivo molto emozionata a provare la nuova voce del menù di Mc Donald's, per la prima volta vegan», ha raccontato a un tabloid inglese la prima cliente che ha potuto provare il nuovo panino. «Aprendo la scatola, ho sentito un odore familiare e appetitoso di hamburger veg. Un tortino appetitoso condito con cetriolini, pomodoro, lattuga, ketchup e una salsa vegana per hamburger il tutto confezionato in un classico panino con semi di sesamo», ha proseguito.

Il formaggio vegano

Presente nel panino anche un formaggio vegano. Perfezionata nell'arco di tre anni, la salsa al formaggio «è un'ottima imitazione della classica fetta di formaggio americano», ha raccontato ancora la cliente.

Il McPlant è servito in una scatola di cartone particolare. Il tortino, progettato in collaborazione con l'azienda statunitense Beyond Meat, è un po' più spesso di quello di un Big Mac.

Vegetariana mangia carne dopo 33 anni: «Il problema non è la mucca, ma come viene allevata»

Il confronto

«È soltanto leggermente più secco del vero hamburger, ma è gradevole, solo un po' diverso. Diventerà sicuramente molto popolare tra i vegani, i vegetariani e le persone che cercano di ridurre l'assunzione di carne», ha proseguito la cliente. Il McPlant ha 429 calorie, rispetto alle 518 del classico panino standard di Mc Donald's.

La diffussione e il prezzo

Da ottobre Il McPlant sarà presente in altri 250 ristoranti nel Regno Unito a ottobre e dall'inizio del 2022, per Veganuary, sarà presente in tutto i mondo. L'hamburger costerà £ 3,49 o £ 4,89 da solo, ma sarà possibile inserirlo nel calssico menu con bibita e patatine fritte.