Dieta di primavera, gli ingredienti per superare insonnia, stanchezza e irritabilità

Con l'arrivo della primavera, disturbi come insonnia, stanchezza e irritabilità diventano più comuni a causa delle variazioni climatiche e dell'adattamento a nuovi ritmi di vita. Per affrontare questi problemi, una dieta equilibrata ricca di alimenti di stagione può offrire un grande supporto. La nutrizionista Gemma Fabozzi, esperta in embriologia clinica e fertilità, propone una "dieta di primavera" basata su prodotti tipici di questo periodo, come fragole e asparagi, che aiutano a contrastare l'irritabilità e a migliorare il benessere psicofisico. Le fragole, ad esempio, sono utili per il loro alto contenuto di vitamina C, iodio e bromo, che aiutano a mantenere l'umore stabile e supportano il metabolismo. Gli asparagi, ricchi di minerali come calcio, magnesio e zinco, sono ideali per rinvigorire l'organismo e sostenere il sistema immunitario. Fabozzi consiglia anche di consumare regolarmente alimenti ricchi di acqua e grassi buoni, come la frutta secca e le olive, per mantenere l'idratazione e contrastare lo stress ossidativo.

