Mc Donald's, morta l'inventrice dell'Happy Meal: Yolanda Fernández aveva 87 anni

Si è spenta a 87 anni Yolanda Fernández de Cofiño, considerata l'inventrice dell'Happy Meal di Mc Donald's. Il tradizionale box di carta con dentro un menu per bambini ha consentito di fatturare diversi milioni di dollari alla multinazionale americana. Yolanda Fernández de Cofiño, insieme a suo marito, nel 1974 decise di aprire il primo ristorante Mc Donald's in Guatemala. Negli anni '70 la signora Fernández de Cofiño ebbe l'idea di creare un pasto specificamente pensato per aiutare i genitori a dar da mangiare ai propri figli più facilmente.

La vita di Yolanda Fernández de Cofiño

Nata in Cile nel 1934, Yolanda Fernández de Cofiñoma si trasferì con la famiglia in Guatemala nel 1956, quando suo padre fu nominato ambasciatore nel Paese centroamericano. Chiamate affettuosamente Doña Yoly, lei pochi anni dopo l'apertura del franchising di Mc Donald's in Guatemala inventò il famoso Happy Meal. Ieri, McDonald's Guatemala si è detta «profondamente dispiaciuto per la morte della signora Yolanda Fernández de Cofiño». «Questo è senza dubbio uno dei momenti più difficili e tristi per la famiglia, l'azienda e i suoi migliaia di collaboratori in Guatemala», hanno detto.

Come nacque l'Happy Meal

Notando che le porzioni del menù classico McDonald's potevano essere troppo grandi per i bambini, Fernández de Cofiño iniziò a offrire un pasto con porzioni più piccole più adatte ai bambini, chiamandolo 'Menu Ronald's'. Nel pasto, racchiuso in un sacchetto di carta, erano inclusi un hamburger, patatine fritte e un gelato. Facilitando così la vita ai genitori che avevano la possibilità di acquistare un pasto ai propri figli senza perder troppo tempo a studiare il menù del ristorante. Il menù inventato dalla signora Fernández de Cofiño ebbe successo e subito il management di McDonald's di Chicago la contattò.

Lanciato negli Stati Uniti nel 1979 l'Happy Meal aveva più opzioni, come un cheeseburger o un hamburger, inoltre nel box era presente un giocattolo. Sebbene Bernstein, il pubblicitario a cui si affidò la multinazionale per sviluppare il progetto Happy Meal sia spesso considerato il creatore dell'Happy Meal, l'idea primaria fu della signora Fernández de Cofiño. L'azienda le conferì per questo un "Ronald Award" nel 1982.

L'altra invenzione

Yolanda Fernández de Cofiñoma fu anche la prima a ideare e progettarre feste per bambini nei ristoranti e ha ricevuto e così ebbe un Ronald Award nel 1980.