La pizza più buona del mondo si mangia a Roma: ecco la pizzeria vincitrice dei Campionati mondiali

Lunedì 15 Aprile 2024, 14:25

E' stata pubblicata la classifica dei Campionati mondiali della pizza e quella romana ha ottenuto il primo posto. Si tratta di una ricetta semplice e genuina che ha vinto il Campionato Mondiale della pizza 2024. La pizza vincitrice dei Campionati mondiali 2024 è romana e si mangia a Casal Bertone. L'ha realizzata lo chef Andrea Gallizzi. Si tratta di una pala a base di melanzane. Lo chef Andrea Gallizzi è un professionista del settore che con Pizzateca ha raggiunto importanti risultati. L'idea è nata nel Comune di Roviano per poi arrivare in via Cesare Ricotti, appunto a Casal Bertone, nel quadrante Est della Capitale. La pizza campionessa si trova a Roviano e a Casal Bortone. Andrea Gallizzi non è l'unico ad aver ottenuto premi nel Campionato Mondiale di pizza 2024. Nel Lazio anche altri cuochi hanno conquistato importanti risultati. Lorenzo Carletti di Castel Sant’Elia, in provincia di Viterbo, si è classificato primo al mondo per la sua "Pizza Napoletana"; Domenico Sancamillo di Bellegra, è il primo nella categoria "Pizza in Teglia". "Complimenti ai tre maestri pizzaioli laziali che ai Campionati del mondo della pizza 2024 hanno reso onore alla nostra Regione, distinguendosi per la bontà e la qualità di un prodotto simbolo della cultura gastronomica italiana" ha affermato il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca. Il Campionato Mondiale è un'iniziativa nata per mettere in risalto il talento e le capacità di chef e cochi italiani. Essa è dedicata agli amanti del buon cibo ed è arrivata alla 31esima edizione. Nel 2024 la gara ha avuto luogo al Palaverdi di Parma tra il 9 e l'11 aprile. Oltre 1200 pizzaioli provenienti da 56 nazioni si sono sfidati ed hanno gareggiato in 12 diverse categorie. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: PROJECT A_KORBEN



