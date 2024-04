Venerdì 19 Aprile 2024, 11:34

La storia di Yasushi Sasaki, un cioccolataio giapponese che ha lasciato il suo paese natale a 19 anni per trasferirsi in Belgio, senza una direzione precisa nella vita. Attraverso passione, dedizione e un amore profondo per il cioccolato, è diventato il miglior cioccolatiere di Bruxelles nel 2024, come riconosciuto dalla prestigiosa guida gastronomica Gault&Millau.