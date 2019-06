Il cocktail Negroni compie cento anni, festeggiamenti negli Stati Uniti

Elogio del New York Times per i cento anni del Negroni. Il quotidiano americano che in maggio aveva clamorosamente stroncato lo Spritz, proclama ora che il drink a base in parti uguali di Campari, vermouth e gin e' il cocktail perfetto per il 2019 e "il perfetto elisir per un pomeriggio d'estate".



Il Negroni, narra la storia ufficiale con un pizzico di leggenda, fu inventato dal conte fiorentino Camillo Negroni in un giorno imprecisato del 1919. A fine giugno negli Usa l'anno del centenario sara' celebrato con una "Negroni Week" di beneficenza in cui bar e ristoranti mixeranno Negroni per un ventaglio di cause: dalle cucine per i senzatetto di San Francisco, agli shelter per gli animali abbandonati, dal Lambda Legal per i diritti dei gay, al Colorado Water Trust a difesa dell'ambiente. © RIPRODUZIONE RISERVATA