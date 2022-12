Bari, i dolci si acquistano dalla finestra: l'idea di Ilaria Carone, che ha aperto una pasticceria in casa

A Bari la brioche ei dolci si acquista direttamente dalla finestra di una casa. È l'idea di Ilaria Carone, che ha aperto il suo forno nelle mura di casa, nello storico quartiere Santo Spirito: qui sforna cornetti e li vende ancora caldi ai passanti, e davanti alla finestra spesso si crea proprio una fila. Il suo Little Lab è la prima impresa alimentare domestica della città.

Una pasticceria casalinga

Little Lab è una pasticceria casalinga aperta a via Foggia 13/A ed è un piccolo laboratorio di 25 metri quadrati. Come è nata l'idea? Ilaria ha frequentato un corso professionale per diventare pasticcera e poi ha avviato la sua microimpresa. Poi ha vinto il bando "Resto al Sud" con dei finanziamenti per aprire la sua attività. Ma la pandemia ha frenato i suoi piani. Tuttavia Ilaria non si è fatta scoraggiare e ha iniziato a rimboccarsi le maniche, lavorando da casa di sua mamma, che ha lasciato anche il lavoro per supportarla.

Cornetti dalla finestra

Ilaria ha attrzzato la sua cucina come un vero laboratorio specializzato a norma di legge, in questo modo riesce a sfornare oltre 100 cornetti al giorno. Abitanti del quartiere e turisti hanno accolto con entusiasmo la sua idea.

