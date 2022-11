Un panettone per solidarietà, l'iniziativa dell'associazione "Martina e la sua luna"

I volontari di "Martina e la sua Luna" lanciano nuove iniziative in vista del periodo natalizio con sostenitori e volontari che partecipano da tutt’Italia, esaudendo desideri, regalando sogni, sorrisi e magia ai bambini e ai ragazzi - e alle loro famiglie - affetti da gravi patologie e che affrontano percorsi di sofferenza.



E mentre si cercano i nuovi aiutanti di Babbo Natale per il “reparto confezionamento” della fabbrica dei regali - allestito presso il negozio Toys Center del Centro Commerciale Latina Fiori - la pasticceria Cakao di Cisterna di Latina penserà ai più grandi sfornando un panettone, doppiamente buono, il cui intero ricavato della vendita servirà a promuovere un ambizioso progetto nato in accordo con i dottori Andrea Carai e Angela Mastronuzzi del Reparto di Neurochirurgia oncologica dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesú.

Un team di ricercatori e tecnici è al lavoro da tempo per lo sviluppo di un’App per dispositivi mobile, da consegnare alle famiglie di piccoli pazienti neuro-oncologici affetti da idrocefalo, con lo scopo di raccogliere informazioni, quanto più aggiornate, sui loro parametri clinici e sul loro stato di benessere battendo sul tempo ogni eventuale problematica ed evitando così un ritardo diagnostico.

Due cospicui contributi hanno già permesso la realizzazione di una prima versione dell’applicazione, ma per portare a termine questo grande lavoro di ricerca scientifica e arrivare al traguardo finale, è necessario raccogliere ulteriori fondi.

L'associazione, dunque, sceglie la strada più dolce mettendo sotto l’albero un panettone artigianale da 1 kg confezionato nella classica scatola di cartone o inserito all'interno di una sacca in veste natalizia. La vendita (a partire da € 30) sarà di sostegno a quanto già iniziato: un piccolo aiuto che ha tutto il significato del Natale, per dare forza alla ricerca, speranza e sorrisi alle famiglie.



Le prenotazioni, che partiranno il prossimo 25 novembre, potranno essere effettuate contattando i numeri 331 7868944 – 328 4165437 – 347 4283736 oppure scrivendo alle pagine Instagram e Facebook dell’Associazione. Il ritiro sarà presso i seguenti punti vendita a Latina: Associazione Martina e la sua Luna in Viale Italia 9; Edy Gioielli in Via Teano e in Strada Sabotino 3; Caffè Namastè in Via Sant'Agostino 9.