Violenza in negozio sulla commessa, per l'arrestato scatta l'espulsione

Era stato arrestato lo scorso 4 settembre a Pescara dagli agenti di polizia per violenza sessuale nei confronti di una commessa di un negozio di Portanuova. Nella serata di ieri, il 47enne straniero, è stato sottoposto ad espulsione e trattenimento presso un Cpr. L'uomo era stato tratto in arresto in flagranza di reato dagli agenti

della Questura e posto a disposizione dell'Autorità giudiziaria.

In seguito alla convalida dell'arresto il Gip del Tribunale di Pescara aveva applicato nei suoi confronti la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa. Il Questore di Pescara, in seguito alla scarcerazione, accertandone l'irregolarità sul territorio nazionale, ne ha, pertanto, disposto il trattenimento presso un Centro di Permanenza, ove verranno acquisiti i documenti necessari all'effettivo rimpatrio.