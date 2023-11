Vasto, morto a 62 anni l'ex calciatore Massimo Vecchiotti. E' stato anche allenatore

Gli amanti del calcio vastese, ma anche di quello interregionale, non dimenticheranno mai Massimo Vecchiotti, l’ex centrocampista e tecnico della Vastese calcio che ieri mattina, alle ore 7,15, è scomparso all’età di 62 anni lasciando sgomenti i vastesi. Massimo era ricoverato nell’istituto San Francesco a Vasto marina quando una brutta malattia l’ha strappato all’affetto dei suoi cari, ma anche a quello dei suoi concittadini, in particolar modo degli sportivi che, addolorati e sgomenti, lo ricorderanno per sempre per la sua enorme passione per la vita e per lo sport, che lo hanno portato a giocare anche dopo aver compiuto i 40 anni.

Massimo è stato centrocampista della Vastese calcio, registrando 80 presenze nelle tre stagioni che vanno dal 1987 al 1990, giocando sia in Promozione che in Interregionale, ricoprendo anche il ruolo di capitano e vincendo il campionato di Promozione-Interregionale nel 1988 e Interregionale-C2 nel 1990. Ma Vecchiotti ha lasciato la sua impronta anche fuori Vasto, indossando tante altre maglie abruzzesi e molisane, per poi ricoprire il ruolo di allenatore dei settori giovanili vastesi e diventare l’indimenticabile tecnico degli aragonesi tra il 2012 e il 2015.

Al dolore dei suoi cari si aggiunge quello del sindaco di Vasto Francesco Menna, che affida ai social la sua vicinanza alla famiglia: «È scomparso Massimo Vecchiotti, ex giocatore e allenatore.

Un bravissimo sportivo, conosciuto e amato da tanti. Un concittadino che resterà sempre nel cuore di tutti». A piangerlo sono anche la società e i tifosi della Vastese calcio, che oggi alle ore 15.20 daranno il loro ultimo, speciale saluto a Vecchiotti nello stadio Aragona di Vasto, un luogo che ha rappresentato per Massimo una parte fondamentale della sua vita e della sua carriera: «Insieme ai tifosi e a tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo, rendiamo omaggio al nostro amato capitano in questo luogo speciale, carico di ricordi e emozioni. La cerimonia sarà un momento di condivisione e di unità in cui ricorderemo le gesta e la passione di Massimo per il calcio e per la Vastese», dicono dalla Vastese calcio. Poi, l’ultimo saluto dei suoi cari e dell’intera città, a cui Vecchiotti ha dedicato la sua intera vita, nel corso dei funerali che si svolgeranno alle ore 16,15 nella parrocchia San Giovanni Bosco. In quell’occasione sarà possibile stringersi intorno ai suoi figli, Noemi, Ludovica e Federico, alle sorelle, ai cognati, al genero e ai nipoti Antonella e Sabrina.