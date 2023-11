L'elettrauto Stefano Fusco muore a 59 anni per emorragia: donati gli organi

Un gesto di grande amore che ha ridato nuova vita ad altre persone. Non resterà vana l’improvvisa scomparsa di Stefano Fusco, il 59enne vastese strappato alla vita da un emorragia cerebrale massiccia. I familiari hanno acconsentito alla donazione di cuore, fegato, reni e cornee del proprio caro, trasformando il dolore in un grande generosità.

Molto conosciuto in città per la sua attività di elettrauto e assistenza meccanica in località Montevecchio, Fusco ha lasciato sgomenta un’intera comunità che oggi piange la sua dipartita, avvenuta all’ospedale San Pio di Vasto, dove era arrivato in coma. I medici del pronto soccorso ne avevano disposto il ricovero in Rianimazione per poi verificare l’impossibilità, dal punto di vista clinico, di poter trattare il caso chirurgicamente. Nonostante le cure praticate, il paziente non ha mai mostrato segni di miglioramento, fino all’epilogo di lunedì, quando ne è stata dichiarata la morte cerebrale. A quel punto è scattato l’accertamento previsto dalla normativa con l’osservazione di 6 ore, a conclusione della quale sono stati interpellati i familiari circa la possibilità di una donazione di organi, prontamente accolta.