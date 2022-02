Sabato 26 Febbraio 2022, 08:27

Attesa per i funerali del 26enne di Aprilia Stefano Siviero, deceduto mercoledì all'ospedale San Camillo di Roma, dove era stato ricoverato domenica scorsa, in rianimazione, a seguito dell'incidente avvenuto tra la sua moto ed una Bmw sulla Nettunense. L'organizzazione delle esequie è in corso, ma non è stato possibile ancora sapere quando si potrà rendere l'ultimo saluto al giovane apriliano. I familiari dopo la terribile notizia hanno dato l'autorizzazione per la donazione degli organi ai medici.

L'obiettivo ora è che si possano salvare altre vite, dopo che mercoledì scorso le condizioni di salute del 26enne sono irrimediabilmente peggiorate ed è stata dichiarata la morte celebrale. I passi da seguire sono stati molto delicati, ma presto si potrà conoscere la data dei funerali. Non è escluso che slittino alla prossima settimana. In città è grande l'attesa per la data delle esequie: tanti giovani conoscevano Stefano Siviero e lo ricordano con grande affetto. Il ventiseienne era un grande appassionato delle due ruote. Da poco, da circa un mese, aveva acquistato la sua Honda Cbr blu. La stessa con cui purtroppo domenica scorso ha perso la vita. Lo scontro è avvenuto con un'auto sulla via Nettunense, ad Aprilia, all'altezza dello svincolo per la Pontina. Un urto molto violento, il giovane è stato sbalzato sull'asfalto. Stabilizzato sul posto dal 118 è stato poi trasferito in elicottero, d'urgenza, al San Camillo per le cure. Dopo tre giorni purtroppo il suo cuore ha cessato di battere. Il giovane era molto apprezzato tra i suoi coetanei, in tanti hanno ricordato in questi giorni il suo sorriso, la sua tenacia e soprattutto la sua estrema bontà. Il ragazzo si guadagnava da vivere consegnando di notte farina a pizzerie e ristoranti e seguiva il mondo del motociclismo con molta passione.

